A Infraestruturas de Portugal (IP) está a realizar obras na ponte D. Luís, que liga Almeirim a Santarém, entre terça-feira e sexta-feira, 6 a 9 de março, respetivamente.

Os arranjos por parte da IP nas juntas dos pilares da ponte, levam a que o trânsito se faça de forma condicionada a uma das vias, entre as 8h e as 18h. As Infraestruturas de Portugal prevêem que a obra decorra no máximo no prazo de quatro dias.