Semana começa com chuva e vento forte no concelho de Almeirim

O Intituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) colocou o concelho de Almeirim sob aviso amarelo até às 18h desta segunda-feira, 5 de março, devido à ocorrência de vento forte até aos 80 quilómetros por hora, acompanhado de chuva ou aguaceiros.

A previsão do IPMA aponta ainda para vento moderado a forte do quadrante oeste, com rajadas até 90 quilómetros por hora em especial nas regiões Centro e Sul, tornando-se fraco a moderado a partir do final da tarde.

Para além do distrito de Santarém, também os restantes 17 distritos de Portugal continental estão sob aviso amarelo devido à previsão períodos de chuva ou aguaceiros, por vezes fortes e de granizo, condições favoráveis a ocorrência de trovoada até às 12h de hoje, e vento forte com rajadas até 90 quilómetros por hora até às 21h de hoje.

A previsão do IPMA para toda a semana no concelho de Almeirim é de chuva ou aguaceiros acompanhados de vento moderado. As temperaturas máximas na região podem ir dos 16 aos 20 graus celsius, as temperaturas mínimas vão fixar-se entre os 6 e os 10 graus celsius.

O aviso amarelo é emitido sempre que há situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.