Santarém Cup junta clubes do concelho na primeira internacionalização

O Santarém Cup, que em 2018 assinala a sexta edição, realiza-se de 28 a 31 de março. A apresenteção realizou-se no dia 1 de março no W Shoping, em Santarém.

No escalão de Infantis, o Footkart ficou no grupo da Ac. A, Vitória FC B e CD Beja. Nos sub-8, no Grupo A estão Ac. B, Serpa, Footkart e Moçarriense no Grupo B estão Ac. A, Braga, U. Almeirim e Ouriquense.

Nos sub-10, o Footkart está no Grupo C com FC Hlinsko, Vitória FC e Despertar SC. Nos sub-11, Grupo D, estão Sporting, Sesimbra, Despertar SC e Footkart.

O FC Hlinsko, da Republica Checa, é primeiro clube não português a participar no Santarém Cup, um dos maiores torneios de futebol jovem do país, organizado pela Associação Académica de Santarém.

Vão marcar presença Sport Lisboa e Benfica, Sporting Clube de Portugal, Vitória Futebol Clube (Setúbal), Futebol Clube Paços de Ferreira, Lusitano Ginásio Clube, Futebol Clube de Serpa, Casa do Benfica de Serpa, Clube Desportivo de Beja, Despertar Sporting Clube (Beja) EFKA Footkart, Geração Benfica da Golegã, Clube Desportivo Torres Novas, E.F Cruz Santiago (Uniao 1919) Coimbra, AE Vendas Novas, Clube Oriental de Lisboa e,em todos os escalões, a Associação Académica de Santarém.

Nuno Gomes, Nuno Matos e Nuno Presume são três dos Padrinhos do Torneio.