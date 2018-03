Fazendense continua na luta. União de Almeirim perde com adversário direto

O Fazendense está novamente na luta pela disputa do campeonato, a equipa de Fazendas de Almeirim aproveitou o deslize do Mação para se aproximar dos lugares cimeiros da tabela estando apenas a dois pontos da U. Tomar e a sete do líder.

Tiago Martins foi novamente o homem-golo da equipa de Fazendas de Almeirim garantindo a vitória por uma bola a zero frente à União Abrantina. Os charnecos seguem na terceira posição do campeonato distrital com um total de 35 pontos conquistados.

Já o União de Almeirim perdeu frente ao União de Tomar ficando agora a 12 pontos da liderança e a sete pontos do segundo lugar ocupado pelo União de Tomar.

O União de Almeirim sofreu um derrota por 4-3 no terreno do União de Tomar e nem com um hat-trick de Persie Mamede a equipa de Almeirim conseguiu conquistar os três pontos.

Após esta derrota, o presidente do União de Almeirim expressou o desagrado para com a equipa de arbitragem apontando que foi “daqueles dias que não ganhamos porque não nos deixaram…”.

André Mesquita agradeceu e parabenizou os seus jogadores ” pela entrega e porque tudo fizeram para que o resultado fosse outro”, mas realçou que viu no jogo uma enorme “falta de respeito, tanto pelo esforço e pelo trabalho de todos nós, como também por uma instituição com quase 84 anos de história e isso não foi de certeza da parte dos jogadores”.