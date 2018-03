Nos dias 2,3 e 4 de março 201, União de Freguesia de Freguesia de Parreira e Chouto, realizam a segunda edição do Festival do Cogumelo, de forma a divulgar e promover a riqueza dos solos da Charneca, dando destaque ao cogumelo e à riqueza que este trouxe à Freguesia.

A inauguração do certame, este ano não contou com a presença do Presidente da Câmara da Chamusca, Paulo Queimado, porque este se encontrava em Lisboa, na BTL promovendo o que há de melhor no concelho da Chamusca.

O Festival do Cogumelo, é um festival onde se pode contar com mostras de gastronomia, diversas animações, artesanato, exposições, palestras e workshops. A entrada é gratuita.