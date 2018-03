Almeirim não recebe David Copperfield mas sim John Coperfil

No próximo dia 15 de abril o Cine Teatro de Almeirim recebe um espetáculo de solidariedade com magia, ilusionismo, teatro, piano e danças de salão.

Beatriz e Rafael, Maria Belchiorinho, João Bandeira e Tânia Jardim. Se ainda não tem o seu bilhete aproveite para o comprar o quanto mais depressa possivel antes que esgote. Os bilhetes encontram-se á venda na tesouraria da Camara municipal de Almeirim, nos osteopatas de Almeirim, na barbearia Kings barber shop de Almeirim, ou junto de qualquer membro da equipa “Saúde e Alegria”. O grupo “saúde e Alegria” é constituido por: Joao Silva, João Silva, João Gonçalo Pacheco, Marina Silva, Salvador Silva, Ravi Silva, Carlos Filipe, Vera Soares, Maria Inês, Monica Pacheco, Ana Sofia Pacheco, Noémia Pacheco , Ermelinda Rosario e Ana Pinto.

No espetáculo que é destinado a todas as crianças e adultos e tem como objectivo ajudar a liga portuguesa contra o cancro inserido no evento “Um Dia pela Vida em Almeirim” vão participar o osteopata João Silva que vai vestir a pele de mágico, Salvador Silva,