“Estrelas” locais esgotam Cine Teatro de Almeirim

O DCM Trio esgotaram o espetáculo agendado para sábado dia 3 de março, que tem como ímpeto as “All Time Songs”. O grupo formado é pelos almeirinenses Alexandre Caipira, Telmo Marques e o alpiarcense Luís Vale.

O espetáculo musical começa pelas 21h30 deste sábado com um convidado especial Fernando Piedade, que integrará o grupo com contrabaixo e baixo elétrico.

O Cine Teatro de Almeirim tem vindo a esgotar os espetáculos com várias figuras nacionais como Nilton, José Pedro Gomes e António Machado e até com Rui Sinel de Cordes que realiza o seu espetáculo esta sexta-feira, pelas 22h00.

Os DCM Trio no primeiro espetáculo que realizam no Cine Teatro conseguiram concretizar aquilo que até agora só as figuras de alto relevo nacional conseguiram, esgotar a sala.