A jornada do fim de semana voltou a não ser positiva para as equipas do concelho de Almeirim no futebol sénior.

O U. Almeirim somou a segunda derrota seguida. Desta feita em casa com o Mação, que é líder, por 2-0. O Fazendense, em Ourém, também perdeu por 2-1.

Na Segunda Divisão Distrital da AF Santarém, jornada 16, o Benfica do Ribatejo também perdeu e sofreu uma derrota pesada por 5-0, fora, diante o Salvaterrense. O Benfica já é oitavo classificado.