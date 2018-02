Acidente em Benfica do Ribatejo provoca um ferido

Um ferido leve é o resultado de uma colisão entre uma viatura ligeira de passageiros e um ligeiro de mercadorias, esta terça-feira, 27 de fevereiro, na Estrada Nacioanl 118, em Benfica do Ribatejo.

O choque ocorreu cerca das 9h50, já dentro da vila no cruzamento da EN 118 com a rua 5 de Outubro. A vítima do acidente não ficou encarcerada mas foi transportada ao Hospital Distrital de Santarém com ferimentos considerados ligeiros. O condutor da outra viatura não sofreu ferimentos.

No local estiveram os sete elementos dos Bombeiros Voluntários de Almeirim apoiados por duas viaturas. A GNR de Almeirim tomou conta da ocorrência e está a investigar as causas do acidente.