Semana de muita chuva a caminho do concelho de Almeirim

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê uma mudança no estado do tempo a partir desta segunda-feira, 26 de fevereiro, com a chuva a substituir o sol que vem irradiando a alguns dias.

Segundo o IPMA, as depressões que estão no oceano Atlântico chegam durante esta segunda-feira ao território do continente sendo esperados aguaceiros já a partir das 16h, no concelho de Almeirim. O tempo vai apresentar-se pouco nublado na região Centro até ao início da manhã, tornando-se gradualmente muito nublado, de sul para norte, a partir da manhã.

Esta semana será marcada por aguaceiros e chuvas fortes acompanhadas de vento moderado, não estando descartada a ocorrência de trovoada. O pior dia, segundo o instituto, será quarta-feira, 28 de fevereiro, no qual é esperada muita precipitação e vento forte em todo o território continental.

As temperaturas entre 26 de fevereiro e 7 de março, vão variar entre os 22º e 16º graus celsius de máxima e as minimas entre os 9º e os 13º graus celsius.