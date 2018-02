Já há esboço para o novo IVV

O Presidente da Câmara Municipal de Almeirim utilizou as redes sociais para dar a conhecer o esboço das obras que vão ser feitas nas antigas adegas do IVV. O concurso deverá avançar no verão e aqui vai nascer um novo IVV – Imóvel de Valências Variadas – Multiusos de Almeirim.



Em junho de 2015, o presidente da Câmara de Almeirim, Pedro Ribeiro, revelou na reunião de Câmara que as obras de remodelação das antigas adegas do IVV vão custar dois milhões de euros, com apoios comunitários de 85%. O edifício custou aos cofres da Câmara 286 mil euros.

O novo espaço, que conta com milhares de metros quadrados, será utilizado como espaço multiusos para ser ocupado por diversas associações, entidades e pessoas.

Pedro Ribeiro diz que o concurso pode avançar no verão, mas dizia recentemente que a concretização da obra não tinha data definida: “Não é um projeto para este executivo” mas reitera que “as oportunidades devem ser aproveitadas independentemente de quem inaugurará a obra”. “Só assim podemos programar o futuro”, concluiu.

O antigo IVV era um desejo antigo do Município e da população teve uma negociação longa do espaço, que começou em 2014.