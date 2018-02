Federação de Petanca reconhece Almeirim e Presidente da autarquia

Pedro Ribeiro foi homenageado, este sábado, dia 24 fevereiro, com a Medalha de Mérito e a autarquia viu reconhecido o apoio que tem dado à Federação. As distinções foram feitas na primeira Gala da Federação Portuguesa de Petanca que contou com a presença do Secretário de Estado da Juventude e do Desporto, João Paulo Rebelo.

“Uma distinção que muito me honra”, disse resumidamente Pedro Ribeiro nas redes sociais.

Em junho do ano passado, foi o Jornal O Almeirinense que adiantou que a Federação Portuguesa de Petanca pretendia entregar ao Presidente da Câmara Municipal de Almeirim o título de Sócio de Mérito. “É um apoiante muito forte da modalidade”, justificou na altura João Gameiro, Presidente da Federação de Petanca.

A cidade de Almeirim recebeu no verão de 2017, e pela quarta vez, a Taça de Portugal. A Federação vai abrir um processo de candidaturas mas o líder federativo confessava que “vejo com bons olhos a continuidade aqui”.