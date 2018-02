Bruna Simões, Carolina Coelho, Elza Fulgêncio, Lara Batista, Luana Pintor e Maria Ferreira são as atleta do U. Almeirim que estão convocadas para o treino a realizar no dia 26 de fevereiro da Seleção Distrital Futebol 7 Feminino Sub-16.

Esta convocatória tem por finalidade a formação da Seleção Distrital Futebol 7 FemininoSub-16, com vista à participação no Torneio Interassociações, que se realiza entre 13 e 15de abril de 2018 (2a fase), promovido pela Federação Portuguesa de Futebol.