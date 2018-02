Almeirim tem uma escola entre as finalistas

A APCOI – Associação Portuguesa Contra a Obesidade Infantil já apresentou os 327 videoclipes criados pelos milhares de alunos das escolas que participam este ano letivo na 7ª edição do projeto «Heróis da Fruta – Lanche Escolar Saudável».

Nesta divertida competição que se assemelha a um “festival da canção” inter-escolar, as crianças partilham a cantar as lições sobre nutrição e saúde que aprenderam ao longo dos últimos meses e convidam todos os portugueses para escolher e votar no seu vídeo favorito através do site: www.heroisdafruta.com A votação, aberta a todo o público, decorre até às 23:59 do dia 15 de março no site www.heroisdafruta.com e vai apurar 80 finalistas: os 3 mais votados, bem como o mais partilhado de cada distrito ou região autónoma.

Mário Silva, presidente e fundador da APCOI e mentor do projeto “Heróis da Fruta – Lanche Escolar Saudável” lembrou que “cada voto em qualquer hino dos heróis da fruta reverte como donativo para a «Missão 1 Quilo de Ajuda», o nosso fundo social que nos permite distribuir gratuitamente cabazes semanais nas escolas para apoiar a inclusão de fruta no lanche escolar dos alunos mais carenciados do país”.

Mário Silva, acrescentou ainda que “todas as pessoas que votarem nos videoclipes dos heróis da fruta ficarão também habilitadas a ganhar fantásticos prémios imediatos. São mais de mil e quinhentas experiências à escolha para parques aquáticos, zoológicos, museus, aquários, centros de ciência viva e parques de diversões”.

Almeirim

• EB dos Charcos – 1.ºAC, 1.ºBC, 2.ºAC, 2.ºBC, 3.ºAC, 3.ºBC, 4ºAC, 4.ºBC, Sala A, Sala B