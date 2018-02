Não há soluções, há caminhos: 21 fevereiro

Grandes coisas têm pequenos começos! É a lei da vida, começa no embrião, começa na semente. Mas se crescer bem pode tornar-se na árvore que dá sombra, fruto, lenha. Hoje há a tentação de começar pelo telhado. São os casais que querem logo tudo ou não se casam enquanto não têm carro, casa, diplomas, etc.

Na relação com o outro também se desiludem, achando que tinham direito, logo nos primeiros dias, a um entendimento perfeito! Vivem por isso infelizes com o que falta em vez de irem construindo pacientemente. Se o fizessem, chegariam mais longe do que imaginam.

Vasco P. Magalhães, sj