Um ferido grave, foi o resultado de um acidente em cadeia com três viaturas ligeiras, esta tarde, em Almeirim junto à Galp.

O condutor do veículo do meio, com cerca de 70 anos, foi encaminhado para o Hospital Distrital de Santarém, pelos Bombeiros Voluntários de Almeirim, que estiveram presentes com quatro elementos e duas viaturas.

A GNR de Almeirim tomou conta da ocorrência e o trânsito encontrava-se alternado.