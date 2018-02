Carolina Franco e Gabriel Lázaro, no nível I, ganharam a medalha ouro e Francisco Garrido e Joana Marques , no nível II, conquistaram a medalha prata no Acro Torneio de Níveis que se realizou em Loures, no sábado dia 17 fevereiro.

Os jovens atletas fazem parte da equipa Acrobática dos 20 Kms e são treinados por Maria Narciso e Tânia Carapeta.