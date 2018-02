Improvável: Filipe Costa e Nuno Henriques juntos

O cantor e ator/encenador Nuno Henriques, residente em Lisboa e bem conhecido dos palcos portugueses e da televisão, do qual já atuou em cerca de 50 países. Um profissional altamente qualificado tendo ao longo da sua carreira estado ao lado dos melhores,como o saudoso Camilo Oliveira, Raul Solnado, entre muitos, podem do mesmo dizer-te que já pisou quase todos os palcos de auditórios e cine teatros de Portugal.

Nuno Henriques tem neste momento um espetáculo montado com o Maestro e Pianista Filipe Costa ,residente em Fazendas De Almeirim, do qual este é diretor artístico de vários projetos musicais, professor do Conservatório de Música de Santarém,da Academia de Música de Salvaterra de Magos e da Escola de Música da Associação Faz Coruz, produtor de espetáculos.

Com concertos efetuados pelo país de norte a sul e estrangeiro. No acordeão, o Prof. Flávio Damião, um grande e talentoso músico, professor na Academia de Música de Salvaterra de Magos. É um espetáculo que conta com melodias de sempre,da antiga revista,e não só,com muito Humor a mistura e boa disposição. Um Cantor/Ator,acompanhado por dois músicos em palco. A notar que é um espetáculo que pode ser realizado em qualquer espaço, desde cine-teatros, casinos, festas populares, hotéis.