“Filho da Treta” com José Pedro Gomes e António Machado esgotado

A peça de teatro “Filho da Treta” da dupla José Pedro Gomes e António Machado já esgotou os 270 bilhetes que estavam para venda. O espetáculo realiza-se no próximo dia 17 de fevereiro, pelas 21h30, no Cine Teatro de Almeirim.

Perante o facto de o espetáculo ter esgotado a dois dias da sua realização levou o Presidente da Câmara de Almeirim a afirmar que “a aposta na diversificação e na qualidade dá frutos”.

“Filho da Treta” estreou em Setembro de 2016 no Auditório dos Oceanos, Casino de Lisboa, onde esteve em cena até ao final do ano. No início de 2017 lançou-se em digressão pelo país e fez ainda uma temporada no Porto. Desde a estreia o espectáculo tem somado espectadores e esgotado salas um pouco por todo o lado: mais de 65 mil espectadores em menos de um ano e mais de 55 espectáculos de digressão desde Janeiro de 2017.

Zezé (José Pedro Gomes) prossegue a sua luta contra o bom-senso, a solidariedade, o trabalho e outros conceitos primeiro-mundistas, desta vez na companhia de Júnior (António Machado) que anda de bicicleta desmontável. Zezé, ao nível da deslocação, continua a polir a ponta do sapatinho de verniz com cuspe. Mas é um cuspe mais sábio… Numa comovente irritação entre duas gerações perdidas, discutem-se as tascas gourmet, os refugiados, os paus de selfie, as novas famílias e outras pragas que assolam o mundo moderno deste saudoso bairro em vias de extinção.

FICHA TÉCNICA

Texto | Filipe Homem Fonseca e Rui Cardoso Martins ; Encenação | Sónia Aragão Música | Nuno Rafael Desenho de Luz | Luís Duarte Figurinos | Fernanda Ramos; Produção | Força de Produção Com | José Pedro Gomes e António Machado