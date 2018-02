Árbitro veste pele de bombeiro em jogo de juvenis

Bruno Cruz, árbitro e bombeiro profissional de Almeirim, surpreendeu este domingo, 11 de fevereiro, ao prestar assistência a dois jovens jogadores que chocaram cabeça com cabeça durante num encontro de juvenis entre o Fazendense e o Coruche.

Perante o sucedido, a reação imediata do árbitro foi ajudar os dois jovens que chocaram com violência. Os dois atletas acabaram por não sofrer nenhuma lesão com gravidade.

Os adeptos do Fazendense presentes já vieram a público agradecer o gesto de Bruno Cruz. “Os nossos parabéns pela atitude deste herói sem capa”, dizem os adeptos através da sua página de apoio.