Futalmeirim coloca três atletas na seleção

Sofia Gonçalves, Beatriz Militão e Filipa Vieira, atletas do Futsalmeirim, estão entre as atletas que vão representar AF Santarém no Torneio Interassociações, que se realiza em Coimbra.

Estes são os jogos que a Seleção Distrital Futsal Feminino Sub.18 irá disputar no Torneio Interassociaçãoes que se realiza em Coimbra de 10 a 13 de fevereiro.

AF Santarém x AF Setúbal – 10.02.2018 – 12:00 – Pavilhão Marialvas

AF Santarém x AF Guarda – 11.02.2018 – 12:00 – Pavilhão Multidesportos Dr. Mário Mexia

AF Santarém x AF Coimbra – 12.02.2018 – 10:00 – Pavilhão Multidesportos Dr. Mário Mexia

AF Beja x AF Santarém – 13.02.2018 – 11:30 – Pavilhão Vigor da Mocidade