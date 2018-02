Despiste provoca um ferido na estrada entre Almeirim e a Tapada

Um mulher ficou com ferimentos considerados ligeiros na sequência de um despiste, na madrugada desta sexta-feira, 9 de fevereiro, na estrada nacional 114, que liga Almeirim à Tapada.

Segundo fonte oficial do Comando Distrital de Operações de Socorro de Santarém (CDOS), o alerta para desta ocorrência foi dado pelas 2h55. A viatura entrou em despiste junto à conhecida “Casa do Guarda” e só parou na vala junto à via de circulação. À chegada das equipas de socorro, a condutora já se encontrava fora da viatura.

A vítima foi encaminhada ao Hospital Distrital de Santarém pelos Bombeiros Voluntários de Almeirim, que acionaram quatro elementos e duas viaturas para esta ocorrência. A GNR de Almeirim esteve no local e está a investigar as causas do acidente.