Dê um medicamento a quem precisa no dia 17. Banco Farmacêutico precisa de voluntários

A jornada ​de Recolha de Medicamentos, iniciativa do Banco Farmacêutico, realiza-se no dia 17 de Fevereiro, sábado, em dezenas farmácias distribuídas por Aveiro, Beja, Braga, Bragança, Castelo Branco, Coimbra, Évora, Faro, Guarda, Leiria, Lisboa, Portalegre, Porto, Santarém, Setúbal, Viana do​ Castelo, Vila Real e Viseu.

Em 2016, 10.500 medicamentos e produtos de saúde foram doados durante a jornada de Recolha de Medicamentos, que contou com a colaboração das farmácias para ajudar 93 mil doentes apoiados por 90 instituições de solidariedade social.

Em Almeirim a ação decorre:

Farmácia Barreto do Carmo

Farmácia Central de Almeirim

Farmácia Correia de Oliveira

Farmácia Higiene

Farmácia Mendonça

Farmácia Moderna

O Banco Farmacêutico de Almeirim necessita de voluntários com disponibilidade no sábado dia 17 de fevereiro, para a recolha de medicamentos na Farmácia Moderna, em Benfica do Ribatejo.