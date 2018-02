Carnaval a patinar no 4.º Torneio

O Hóquei Clube Os Tigres vai organizar, nos dias 10 e 11 fevereiro, o 4.º torneio de Carnaval com a presença de cerca de 250 atletas nos escalões de Benjamins, Escolares,Sub-13, Sub-15 e em representação de equipas de norte a sul do pais.

A organização promete que vão ser dois dias repletos de muito hóquei em patins e com a habitual animação destes torneios, em que mais importante que os resultados desportivos, está o convívio entre os jovens no seu processo de crescimento. Venha participar na já habitual festa do Hóquei no Carnaval em Almeirim.

No dia 10, sábado, realiza-se um jogo da Taça de Portugal em Seniores, entre o HC “Os Tigres” e OC Barcelos. A partida começa pelas 21h30.