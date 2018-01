“Prevenir Já”: Mega operação da GNR começa em Almeirim

As Câmara Municipais reuniram, esta segunda-feira, dia 29 janeiro, com o comando distrital da GNR de Santarém e outros agentes de Proteção Civil para apresentação e articulação do programa “Prevenir Já”.

O objetivo é durante o mês de fevereiro a GNR/GIPS, em articulação com as autarquias e juntas de freguesia, fazer a fiscalizar de todos os concelhos de forma a identificar possíveis infrações.

A acção do comando territorial de Santarém inicia-se em Almeirim no dia 5 de fevereiro e até ao final do mês vão ser devem ser percorridos todos os concelhos.

Nesta primeira fase os militares da Guarda vão fazer a referenciação geográfica dos locais que não estão limpos e que serão inseridos num sistema informático.

Recorde-se que é obrigatório limpar 50m à volta das casas isoladas e 100m junto aos perímetros urbanos. As coimas podem ir até 10 mil ou 120 mil euros conforme as situações.