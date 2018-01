Footkart luta pelo título de Campeão Distrital da II Divisão

A equipa de Iniciados do Footkart, quando ainda falta disputar uma jornada para o fim do campeonato, garantiu matematicamente a passagem à Fase de Apuramento de Campeão Distrital da II Divisão da Associação de Futebol de Santarém.

O Footkart tem melhor ataque (com 106 golos) e a defesa menos batida (com 4 golos) de todas as equipas presentes na II Divisão da AFS.

A Direção do Footkart apresentou, no início da época desportiva, um projeto ambicioso de chegar ao Nacional de Iniciados no término da próxima época desportiva.

“Pelo que o caminho faz-se caminhando e a equipa demonstra sinais muito positivos de que o primeiro passo para esta época desportiva está próximo de ser alcançado, disputar a Fase de Apuramento de Campeão Distrital da II Divisão e consequentemente “lutar” por ficar entre as duas equipas que irão subir à I Divisão na próxima época desportiva”, sublinha o clube.