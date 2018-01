A Santa Casa da Misericórdia de Almeirim acolhe Missão País pelo segundo ano consecutivo

A Missão País está de volta a Almeirim e ficará na cidade até dia 2 de fevereiro, uma ocasião em que se desenvolverão diversas ações na cidade, em parceria com a Santa Casa da Misericórdia, o Agrupamento de Escolas de Almeirim, a Câmara Municipal de Almeirim, e o Centro Paroquial de Almeirim.

A Missão País é um projeto católico que organiza e desenvolve Missões Universitárias em várias faculdades de Portugal, de Braga a Beja, passando pelo Porto, Lisboa e Coimbra.

Todos os anos, milhares de jovens partem em Missão para testemunhar a fé em Jesus e mostrar como ela se vive através da caridade e do serviço. Com o objetivo de partilhar a Fé e contagiar a comunidade, através da escola, do lar e visitas porta-a-porta.

Para além de participarem na celebração da Eucaristia, os jovens que integram esta Missão, vão também apresentar um teatro em duas sessões (21h e 22h30) no Cine Teatro Municipal de Almeirim. Vai ser ainda realizada uma festa de encerramento no dia 4, após a missa das 11h30, no antigo Paroquial pelas 13h.