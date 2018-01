Sumol+Compal promove visitas gratuitas

A empresa Sumol+Compal está a promover visitas à unidade industrial de Almeirim, como forma de aproximar a empresa e as suas marcas à comunidade. As visitas realizam-se de terça a quinta-feira, entre as 9h30 e as 12h30 e das 14h30 às 17h30.

A empresa acredita que estas visitas tem um impacto positivo “não só pelo conhecimento partilhado mas por dar a conhecer à população mais jovem esta realidade empresarial”.

A empresa aceita visitantes a partir dos seis anos de idade e se quiser fazer a visita deve marcar através do email: marcacao.visitas@sumolcompal.pt ou 214 243 500.