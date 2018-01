As inscrições para a XIX Feira Nacional de Artesanato, para a XII Mostra de Doces Sabores e para as Tasquinhas, Quiosques de Venda de Bebidas e Espaço Jovem, atividades que terão lugar em Constância por ocasião das Festas do Concelho 2018 / Nossa Senhora da Boa Viagem -, já estão a decorrer, pelo que os interessados devem consultar as normas e respetivas fichas de inscrição no site do município em http://www.cm-constancia.pt/index.php/pt/visitar/festas-e- romarias/festas-2018

As Festas do Concelho de Constância 2018 / Festa de Nossa Senhora da Boa Viagem terão lugar nos dias 31 de março e 1 e 2 de abril e além da Mostra Nacional de Artesanato e da Mostra de Doces Sabores integrarão as ruas floridas, um vasto programa de animação, o XXX Grande Prémio da Páscoa em Atletismo, a 10ª Caminhada, uma Mega Aula de Zumba, as tasquinhas típicas, diversas exposições, a chegada das embarcações a Constância e um espetáculo piromusical.

Ponto alto dos festejos serão as cerimónias religiosas que têm lugar no dia do Concelho, segunda-feira de Páscoa (2 de abril), das quais se destacam a Missa Solene, a Procissão em honra de Nossa Senhora da Boa Viagem e as Bênçãos dos Barcos nos rios Tejo e Zêzere e das viaturas na Praça Alexandre Herculano.