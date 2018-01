Polícia Judiciária investiga em Benfica do Ribatejo (VÍDEO)

A Polícia Judiciária procedeu a uma investigação para apurar as causas que levaram ao incêndio que deflagrou esta terça-feira, 23 de janeiro, na localidade de Cortiçois, freguesia de Benfica do Ribatejo.

Segundo fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro de Santarém o incêndio teve o seu início pelas das 6h, não provocou vítimas e foi combatido por 12 operacionais do Bombeiros Voluntários de Almeirim apoiados por quatro viaturas.

Após a extinção do fogo, a GNR de Almeirim tomou conta da ocorrência e a Polícia Judiciária foi chamada ao local para proceder à investigação e apurar as causas do incêndio que para já não são ainda conhecidas.

As elevadas temperaturas geradas pelo fogo provocaram elevados danos na estrutura do armazém e ainda algumas físsuras numa casa contígua. Apesar dos danos na infraestrutura, esta não está em risco de derrocada pois as vigas da estrutura não foram afetadas.

Manuel Marques, o proprietário do imóvel, apercebeu-se da situação quando saia de casa e o quadro da luz disparou. Manuel acrescenta ainda que não consegue quantificar o valor daquilo que perdeu no interior do armazém.

A Junta de Freguesia de Benfica do Ribatejo prontificou uma equipa para ajudar o proprietário na estabilização da estrutura e limpeza do imóvel.