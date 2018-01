Gonçalo Pestana conquista Taça Luís Serra no Estoril

Gonçalo Pestana, tenista da Associação 20kms de Almeirim, entrou da melhor forma no escalão de +45 ao conquistar a Taça Luís Serra, no Clube Ténis do Estoril, onde derrotou pelo caminho o cabeça-de-série nº1 e nº2.

Na ronda inaugural, Gonçalo Pestana venceu Rui Rodrigues por 6/1 e 6/0 e logo na 2ªronda derrotou Paulo Travassos, da Beloura Tennis Academy, pelos parciais de 6/3 e 6/2.

No encontro das meias-finais, o tenista que representa o Ténis Almeirim venceu Nuno Diogo por 6/1 e 6/0 encontrando na final, Daniel Morais, do Clube Nacional de Ginástica, nº12 nacional e o tenista mais cotado em prova.

Na final, Gonçalo Pestana voltou a ser contundente vencendo por 6/2 e 6/1, conquistando assim o primeiro torneio de +45 que disputou na sua carreira.

Gonçalo Pestana integra a equipa de veteranos da Associação 20kms de Almeirim que se sagrou vice-campeã nacional e conquistou a subida à 1ª divisão.