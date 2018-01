Misericórdia realiza Jantar Solidário para ajudar menina com doença rara

Num espírito de Natal e partilha, a Direção da Santa Casa da Misericórdia de Almeirim convidou os funcionários e colaboradores diretos para um jantar, no dia 5 de janeiro. O jantar decorreu no Colégio Conde de Sobral e juntou a maioria da família Santa Casa.

Uma vez que a Santa Casa da Misericórdia de Almeirim não teve custos na organização do evento, pois tudo foi feito através de parcerias e da boa vontade dos funcionários e direção, teve um cariz solidário e o dinheiro que seria gasto num evento destes com catering ou animação vai ser dado à Constança, filha de Inês Margarida Pinho e João Morgado.

Constança tem dois anos e meio e foi-lhe diagnosticada uma doença rara, Síndrome de Rett. A incidência global é de aproximadamente uma a cada 10 mil pessoas e as crianças que nascem com a doença podem ter problemas crescentes com movimentos, coordenação e comunicação. Constança necessita para já de equipamento com standing frame e andarilho que podem ascender a três mil euros.