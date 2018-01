Atos de vandalismo continuam em Almeirim (VÍDEO)

Na madrugada de 17 para 18 de janeiro, foram registados danos em equipamentos no jardim na zona do edifício Alfa. O caso foi documentado através de vídeo um vídeo amador.

Como mostram as imagens de um vídeo amador, ardeu um banco, uma papeleira e o um candeeiro da iluminação pública e Joaquim Catalão, presidente da Junta de Freguesia, já condenou os atos e entregou o caso às autoridades.

Já no passado mês de dezembro, algumas luminárias situadas no Parque da Zona Norte, de Almeirim, foram alvo de atos do mais puro vandalismo, eventualmente cometidos durante a noite, o que levou na altura Pedro Ribeiro, o Presidente da Câmara, a chamar bestas a quem cometeu estes atos.