Revista do ano: Saiba o que marcou o concelho de Almeirim em 2017

Janeiro: email’s e investimento

No primeiro mês do ano 2017 muitas notícias marcaram a nossa cidade. No dia 4, duas carteiristas foram detidas pelo crime de furto num espaço comercial, em Fazendas de Almeirim. Estas duas mulheres, de 23 e 25 anos, eram de etnia cigana e residem em Almeirim e Cascais.

Dia 10 de janeiro, os restaurantes O Pinheiro e O Forno estiveram entre o Top 20 dos restaurantes da região do Ribatejo. A escolha foi feita pelo 7° melhor blog de viagens do Mundo em 2016 e o Blog de viagens Mais Popular de 2017 para a FITUR (Feira de Turismo de Madrid).

Maria Emília Moreira, vereadora da Educação na Câmara de Almeirim, no dia 26 de janeiro utilizou o e-mail da Câmara para afrontar André Mesquita, empresário e presidente do União de Almeirim. Este caso aconteceu ainda em 2015 e chegou a Tribunal apenas em janeiro.

Começaram em janeiro as obras no Bairro Amcofa, em Fazendas de Almeirim, que foi inaugurado dia 3 de junho de 2017. Esta era uma inter­venção ansiada há mais de 30 anos. O bairro está inserido nos Planos Estratégicos de De­senvolvimento Urbano para que a Câmara Municipal de Almeirim conseguisse obter financiamento comunitário para este tipo de bairros onde vivem pessoas com problemas socioeconómicos. A requalificação do espaço público do bairro custou cerca de 90 mil euros, com um finan­ciamento da União Europeia de 85 por cento.

A autarquia almeirinense inves­tiu também na freguesia 300 mil euros para arranjar o antigo campo do Sporting. Para estas obras não houve fundos da União Europeia mas o au­tarca considera que a intervenção era necessá­ria. A requalificação do espaço incluiu um parque infantil, casas-de­-banho públicas, zona de lazer, espaços ver­des e iluminação pública.

Bruna Florêncio, uma jovem de apenas 14 anos, de Benfica do Ribatejo, apre­sentou no dia 28 de janeiro o seu primei­ro livro: “Naquele Lugar”. A jovem escreve versos apaixonantes, abordando principalmente o Amor e dá-nos a conhecer o seu lado ro­mântico e sentimental, através da leitura de diversas poesias marcantes e versos recheados de amor, dor, alegria, tristeza e muito mais.

O Agrupamento Escolar de Fazendas de Almeirim, no dia 26 de janeiro clas­sificou-se em 8º lugar no Ranking Nacional na utili­zação da Escola Virtual, no pri­meiro período do ano letivo, por parte dos Professores.

Fevereiro: Morte abala bombeiros

Uma das notícias mais marcantes de fevereiro foi a morte de Tiago Sampaio, bombeiro da corporação há cerca de 11 anos, que morreu dia 5 de fevereiro e a despedida ao soldado da paz foi feita dia 7 com largas centenas de pessoas. Tiago foi encontrado em estado grave no quartel da corporação mas não resistiu à gravidade das lesões cerebrais causadas e acabou por morrer no hospital de Abrantes. No funeral, dezenas de pessoas homenagearam Tiago Sampaio até à chegada ao quartel: a corporação realizou um cortejo simbólico que começou nas imediações da Compal e percorreu o centro da cidade de Almeirim.

Dia 21 de fevereiro, pelas 18h16, um jovem de 16 anos desapareceu depois de sair da escola em Fazendas de Almeirim. Segundo os familiares, o jovem residente em Fazendas de Almeirim teria fugido da escola para paradeiro incerto. Algumas horas após se ter dado o jovem como desaparecido, a GNR de Almeirim efetuou buscas e encontrou-o bem de saúde.

O projeto solidário “SORRIA OUTRA VEZ” (SOV), no mês de fevereiro devolveu sorrisos a almeirinenses. Este projeto nasceu em 2015 e já ajudou várias pessoas e contou com o apoio de várias clínicas dentárias. A primeira edição deste projeto em que a Santa Casa da Misericór­dia investiu, terminou em de­zembro de 2016 e manteve-se até 2017.

Animados pela vontade de levar Jesus às comunidades seis dezenas de jovens universitários estiveram durante sete dias do mês de fevereiro em Almeirim para mais uma edição da Mis­são País. Este projeto, nascido em 2003, dá a oportu­nidade a universitários católicos de evange­lizar as comunidades por onde passam, atra­vés dos seus testemunhos de vida e de fé. No ano 2017, e pela primeira vez desde o nas­cimento do projeto, Almeirim foi escolhida para receber uma missão, designada para um grupo de jovens de duas faculdades. Estes missionários estiveram na nossa cidade durante 7 dias, aderindo de forma entusiástica a este compromisso, não deixando ninguém indiferente à sua espon­taneidade e carinho.

Março: Casos de Polícia

A Feel Kids deslocou-se no dia 2 de março ao in­fantário Conde Sobral para ensinar segurança aos mais pequenos. O objetivo desta campanha foi ensi­nar as crianças do Conde Sobral sobre os perigos do dia a dia, como não mexer nas fichas elétricas em casa ou atravessar na passadeira.

Francisco Veríssimo, um artesão almeirinense, faz esculturas em madeira. Na sua coleção encontram-se peças do mais pequeno detalhe, tudo criado a partir da sua imaginação. Começou a esculpir em madeira no ano de 2000, quando começou a construir algum mobiliário para a sua casa. Continuou a esculpir peças das mais varia­das temáticas. Pode-se encontrar entre o seu espólio esculturas de coches, comboios, ce­nas do frade da sopa da pedra ou peças de mobiliário.

A Guarda Nacional Repu­blicana (GNR) realizou durante todo o mês de março mais uma edição dos “Censos Sénior” que visa identificar a população idosa que vive sozinha e/ ou isolada, com o objetivo de atualizar os registos das edições anteriores e identi­ficar novas situações.

Em março, dia 5, ao início da noite, um choque frontal provocou um ferido grave e dois feridos ligeiros. O acidente ocorreu cerca das 21h e os bombeiros tiveram de desencarcerar uma das vítimas do acidente, tendo o ferido mais grave e um ligeiro sido transportados para o Hospital de Santarém; a outra vítima recebeu tratamento no local.

João Marcelino, de 56 anos e natural de Fazendas de Almeirim, foi assassinado à facada por Joaquim Guedes, de 29 anos, com quem mantinha um relacionamento, no dia 13 de março. A vítima estava desaparecida desde 28 de fevereiro e, segundo as autoridades, terá sido assassinada no dia 1 de março. O corpo foi encontrado nu e apresentava golpes no pescoço e na cabeça, no dia 10 de março e estava enterrado nas proximidades da casa do homicida.

No dia 16, uma praga de coelhos prejudicaram as culturas dos pequenos agricultores na localidade de Fazendas de Almeirim. As culturas dos agricultores que tinham terrenos na estrada de Vale Barrocas foram as mais afetadas. Os agricultores queixavam-se que não podiam ter plantações porque os coelhos devoravam-nas logo à nascença.

“Sucateiro detido em Almeirim” foi o título de uma das notícias mais lidas do mês de março. Dia 17, uma megaoperação da GNR em seis distritos do Centro resultou na detenção de 15 suspeitos, três dos quais sucateiros que compravam viaturas furtadas e na apreensão de meio milhão de euros em carros e outros artigos. Foram apreendidos 32 carros de várias marcas e modelos, carroçarias, motores, chaves, autorrádios e outros componentes de carros, além de seis armas e 600 munições, três máquinas de fazer matrículas, 16 computadores, 49 telemóveis, 6420 euros e ouro.

Um homem foi visto a assaltar um salão de cabeleireiro no dia 21 de março, à noite, na rua Dr. Óscar da Costa Neves, paralela ao Mercado Municipal, em Almeirim. Segun­do uma testemunha, que ainda perseguiu o assaltante, o assalto ocorreu por volta das 22h00. O suspeito arrombou a porta da en­trada e tentou desligar o alarme, mas sem sucesso. O indivíduo procurou dinheiro no interior do estabelecimento, acabando por revirá-lo. No final, furtou um computador que largou à porta ao ser avistado.

No dia 23, ocorreu mais uma vez uma detenção: um homem foi suspeito de ter furtado um tablet de uma viatura por volta das 11:30 da manhã. A GNR tomou conta da ocorrência, deteve o suspeito e recuperou o material roubado.

Um adolescente ficou ferido com gravidade, no dia 29 de março, após uma queda de vários metros de altura do telhado no edifício da an­tiga rodoviária, em Almeirim. Testemunhas re­lataram que o jovem terá sofrido o acidente por volta das 14h00. O adolescente, de 13 anos, foi assistido no local, depois transportado para o Hospital de Santarém e posteriormente para o Hospital de Santa Maria, em Lisboa, onde foi ope­rado. O estudante da Escola Febo Moniz teve múltiplas fraturas.

Abril: Acidente e mais acidentes

Uma das notícias que teve mais impacto no mês de abril, dia 2, foi o caso de dois acidentes em 40 minutos, onde se registaram sete feridos. Os dois acidentes ocorreram às 15h em Fazendas de Almeirim, na Rua Marechal Craveiro Lopes e depois, pelas 15h40, na Estrada da Beira.

Também decorreu dia 2, a 10ª Maratona BTT de Almeirim, Rota da Sopa da Pedra, na qual participaram cerca de 300 atletas distribuídos pela maratona e pela meia maratona nas diversas categorias. Os atletas dos 20 kms de Almeirim/Restaurante “O For­no” também estiveram presentes.

Dia 5, três homens, com idades compreendidas entre os 20 e 30 anos, foram detidos por furto em interior de estabelecimentos e foram ouvidos no Tribunal de Alenquer por ser a zona onde foram efetuados a maioria dos assaltos. As detenções foram feitas junto ao espaço das Águas do Ribatejo e da bomba de gasolina CEPSA onde se deu uma troca de tiros. Os homens tinham perto de 150 euros em dinheiro, 200 maços de tabaco, pedaços de máquinas de tabaco e material que terá sido usado nos assaltos (luvas, pé de cabra e lanternas).

Joana Pernas estreou-se, dia 24, no Bikini Fitness e ficou em 4.º lugar, agradecendo aos seus alunos, amigos e colegas que a apoiaram.

Maio: Inauguração com ministro

O Lidl Portugal anunciou em maio os alunos vencedores do concurso Desenho Imba­tível, um projeto que pro­curou promover hábitos saudáveis junto das esco­las, estimulando, simulta­neamente, a criatividade dos mais novos, e houve uma aluna almeirinense entre as escolhidas. Matilde Marques, de 9 anos, da Escola Básica Canto do Jardim, esteve entre os 12 melhores de Portugal. Sem limites à imaginação, os alunos do 1º ciclo do Ensino Básico das es­colas nacionais foram desafiados a desenhar os alimentos base de uma alimentação saudá­vel, pertencentes à roda dos alimentos, como os heróis de uma vida de bons hábitos.

Dia 9, um jovem estudante de 21 anos morreu colhido por um comboio, na zona sul da estação ferroviária de Aveiro. João Paúl, tinha 21 anos e era natural de Almeirim.

O Ministro da Educação, Tiago Brandão Rodrigues, inaugurou numa quarta-feira, 10 de maio, as obras de requalificação da Esco­la Primária e Jardim de Infância Moinho de Vento, em Almeirim.

A escola, construída em 1966, teve pela primeira vez uma remodelação profunda. Estava fechada desde o início do ano letivo para que fossem feitas as obras, que custaram aos cofres da Câmara Municipal de Almeirim cerca de 400 mil euros.

Dia 14 deste mês, um homem com aproximadamente 40 anos foi encontrado morto no edifício do Instituto da Vinha e do Vinho (IVV). Foi encontrado já sem vida e tudo apontava para que a morte tivesse sido provocada por overdose.

Uma colisão frontal entre dois veículos ligeiros causou mais uma vez neste mês um morto e um ferido grave, na estrada entre Almeirim e a Azeitada, no dia 26 de maio.

Junho: Mortes abalam concelho

O Parque da Zona Norte encheu-se, na quinta-feira, dia 1 de junho, para assinalar o Dia Mundial da Criança e Dia do Ambiente. As atividades começaram pelas 9h30 e incluíram jogos tradicionais, animação musical, robótica, dança, entre outras atividades.

Foi inaugurada a exposição “DIY OR DIE” no dia 9 de junho, na Galeria Municipal de Almeirim. Esta exposição teve como missão a valorização da prática DIY – “Do It Yourself” / “Faz tu mesmo”, sendo uma forma de divulgar o trabalho de três jovens artistas. Na exposição, para além de estarem expostos os trabalhos de Daniela, Cat e Joana, também houve uma venda de zines, sacos de pano, autocolantes e prints de ilustrações das autoras.

No dia 5 de junho, João Rui Evangelista, responsável do departamento de contabilidade da Câmara Municipal de Almeirim morreu de morte súbita. O funcionário do Município de Almeirim tinha tido uma dor forte no peito e do Hospital de Santarém foi transferido para Santa Marta, onde veio a falecer. Era funcionário da Câmara Municipal de Almeirim há 20 anos, tendo entrado como economista.

Na semana seguinte, dia 11, morre Amândio Freitas na sequência do agravamento de problemas de saúde. O antigo presidente da Junta de Freguesia de Benfica do Ribatejo, tinha 66 anos e foi muitos anos dirigente da Federação dos Agricultores do Distrito de Santarém (FADS), Deputado, Presidente da Junta de Benfica até 2009, membro do Comité Central do PCP.

Uma das mais lidas do mês foi “Mãe de atleta risca criança do pódio: “Tira-me da equipa””. No dia 12 de junho uma criança de 11 anos do CAJ da Raposa foi riscada numa fotografia pela mãe de uma colega de mesma equipa no pódio de uma prova, em Alcobaça. Esta situação ocorreu por causa de uma briga antiga entre os pais das atletas e entre as próprias atletas. Este ato foi tomado por falta de autorização na divulgação de imagem da atleta que está riscada. Na altura, esta ocorrência gerou enorme estranheza e até desconforto no clube e no ciclismo nacional.

Dia 18 soube-se que as festas da nossa cidade iriam ficar suspensas durante três dias. O executivo da Câmara Municipal de Almeirim decidiu cancelar os concertos, ranchos, marchas e as picarias, na sequência do luto nacional pela tragédia de Pedrógão Grande, mas no dia 21 de junho as festas retomaram o seu curso normal.

Julho: Mais mortes na estrada

O projeto “Presidência Aberta” realizou-se no mês de julho, pelo segundo ano consecutivo em Almeirim, numa iniciativa promovida pela Class 20. Consistia num grupo de doze académicos do 6º ano da CLASS 20 que acompanharam os respetivos presidentes da Junta e da Câmara, Vice-presidente e Vereadores nas várias atividades agendadas.

Na primeira quinzena de julho, surgiram relatos de que vários cães abandonados na localidade da Tapada têm atacado quem passa na rua. As queixas já chegaram até ao Presidente da Câmara, que promete resolver a situação.

A Galeria Municipal de Al­meirim teve patente até ao dia 31 de julho, a exposição “The Doll Stylist” de Raúl Silva Lopes, um arquiteto de formação que se apaixonou por fazer moda com bone­cas Barbie. O artista viveu durante três anos em de Almeirim e diz que tudo isto começou num jantar.

Soube-se em julho que pela primeira vez na história uma corrida de atletismo teve um trator com cronómetro e a fazer o percurso. Domingos Martins explicou que a Associação 20 kms de Almeirim pretendeu fazer a divulgação do que há em Almeirim e pela primeira vez a prova incluiu a passagem na ponte D. Luís.

Um carteiro morreu numa colisão na Estrada Rural A1, na Tapada, no dia 19 de julho. Sérgio Fulgêncio, de 30 anos, fazia a distribuição na zona quando a moto entrou em despiste numa curva e a carrinha não conseguiu evitar a colisão, acabando por embater numa árvore. Durante o choque a carrinha terá passado por cima da vítima, o que terá sido fatal.

No dia 21 de julho, um produtor descarregou toneladas de batatas na Zona Industrial em Almeirim. Devido ao excesso de produção e à ausência de exportação, levou a que os armazéns estivessem cheios e os produtores tivessem até manifestado insatisfação pelos preços baixos.

Dia 22, uma criança de etnia cigana foi atropelada na estrada entre o Forno do Tijolo e a Pinheira, em Fazendas de Almeirim. O condutor colocou-se em fuga após o atropelamento, não tendo prestado socorro à vítima. A criança de cinco anos não apresentava ferimentos graves e foi assistida no local pelos bombeiros, sendo posteriormente encaminhada ao hospital por precaução.

Também em julho, Paulo Pinheiro foi assassinado em plena via pública, dia 25, em Alpiarça. A GNR de Alpiarça deteve um homem de 27 anos por suspeita de ser o autor do crime. O homem de 56 anos residia em Alpiarça e trabalhava no Restaurante O Forno, em Almeirim.

Soube-se no dia 26 que a Sumol+Compal irão abrir novas instalações em 2018. O Ministro da Economia, Manuel Caldeira Cabral, visitou a fábrica e durante a visita, Duarte Pinto, presidente executivo da empresa, garantiu que as novas instalações de apoio à exportação irão ser inauguradas este ano.

Agosto: Furo seca almeirinenses

Em agosto, muitas foram as notícias que marcaram a cidade, uma das mais lidas do mês foi a morte de Celestino Branco Cardoso, dia 1, depois de ter sofrido um acidente nos Transportes Urbanos de Almeirim, conhecido também como TUA.

Outra notícia, deu-se no dia 26, em que ocorreu um acidente muito grave, em Almeirim, que provocou três feridos, entre eles uma criança com 13 anos de idade. Pelas 16h30 deu-se o choque frontal na nacional 114, entre dois veículos ligeiros, os feridos graves ficaram encarcerados dentro de uma das viaturas.

Outra das mais lidas foi o facto de uma das vítimas de um acidente que ocorreu dia 21 de agosto agradecer publicamente a forma como foi tratada pelos Bombeiros, no caso particular dos Voluntários de Almeirim.

Na noite de domingo, 6 de agosto, verificou­-se o colapso de um dos furos na Central de Águas de Almeirim, por motivo do abaixa­mento dos níveis de água no subsolo. Esta avaria permitiu a entrada de quantidades significativas de areia nas condutas e reser­vatórios, sendo necessário proceder ao esvaziamento total dos reservatórios para limpeza e higie­nização. Almeirim e a Tapada estiveram sem água quase 48 horas. A Câmara Municipal de Almeirim pe­diu a abertura de um inquérito para se perce­ber o que aconteceu e solicitou também que a empresa Águas do Ribatejo aplicasse uma redução na fatura. A seca e a proliferação de furos pode ajudar a explicar o que aconteceu e que deixou milhares de pessoas sem água durante dois dias.

Setembro: Obras e recorde

No dia 5, a Câmara Municipal de Almeirim avançou com a construção do parque de estacionamento nos antigos celeiros da EPAC. A autarquia vai criar um novo parque de estacionamento com perto de 80 lugares, ficando para uma próxima fase um espaço multiusos coberto com chão em betão para ser versátil e ter capacidade para também ser usado quando chover.

Mais um almeirinense morre na incidência de um acidente, dia 13 de setembro, na Estrada Nacional nº118, em Benfica do Ribatejo. Francisco Pintor, de 53 anos, residente em Fazendas de Almeirim, deixou viúva e três filhas, uma delas menor. A vítima foi alvo de manobras de reanimação pela equipa da VMER mas acabou por não resistir ao graves ferimentos.

Uma das mais lidas do mês de setembro foi publicada dia 14: um pescador do concelho apanhou uma carpa com quase 18 Kg, o feito foi alcançado no Lago de Alfarofia, perto de Elvas, por Paulo Santos.

No dia 23 do mês de setembro, os escuteiros estiveram de luto. A dirigente dos Escuteiros de Benfica do Ribatejo, Maria Moreira, morreu dia 19, em sua casa, na freguesia de Benfica. A Junta Regional de Santarém decretou o luto oficial regional por um período de sete dias, a contar do dia 23 de setembro.

Numa parceria com o Centro Operativo e Tecnológico Hortofrutícola Nacional (COTHN), a Câmara Municipal de Almeirim esteve presente na Feira dos frutos nas Caldas da Rainha. Foi com o COTHN que a autarquia desenvolveu os procedimentos necessários para transformar o Melão D’Almeirim numa Indicação Geográfica Protegida (IGP).

A Fonte da Serra, em Fazendas de Almeirim, foi alvo de manutenção por parte de um grupo de populares da zona. As pintoras são mulheres entre os 68 e os 90 anos que vêem a iniciativa como uma tradição de décadas. A fonte existe naquele local desde 1940 e sempre foi um ponto de encontro de jovens e adultos de Fazendas de Almeirim. A manutenção era efetuada pelos habitantes da zona que se uniam para comprar a cal e a “oca” para limpar e pintar a estrutura, mantendo a sua configuração de cores branca e amarela até ao 25 de Abril. Estes dias eram marcados pelo convívio e bairrismo dos populares da charneca.

Outubro: Pedro Ribeiro reforça vitória

Pedro Ribeiro fez história no dia 1 de outubro. Conseguiu a maior votação de sempre em termos de percentagem (73,88% em 2017, e o melhor registo anterior datava de 1993 com 61, 75%) e a segunda maior no número de votos (1993 conseguiu 7091 votos e agora 6793). Nunca antes o concelho de Almeirim teve uma representatividade tão desequilibrada como a que vai governar os destinos da Câmara até 2021, com seis mandatos contra um da CDU.

No início do mês de outubro, dia 3, a GNR de Almeirim deteve um homem a assaltar uma residência em Fazendas de Almeirim. No momento da detenção, os militares foram agredidos, recebendo mesmo assistência. O homem estava referenciado por outros assaltos no concelho e foi presente ao juiz mas o processo baixou a inquérito, pelo que saiu em liberdade com termo de identidade e residência

O Presidente da Câmara Municipal de Almeirim esteve no dia 4 de outubro na Rádio Comercial num dos mais po­pulares programas do país. À mesa estiveram Pedro Ribei­ro, Presidente da Câmara de Almeirim; Pedro Magalhães Ribeiro, Presidente da Câma­ra do Cartaxo; Pedro Ribeiro, Diretor da Rádio Comercial; Vasco Palmeirim, Nuno Markl e Vera Fernandes. O convite para os dois autarcas passarem pelas “Manhãs da Comercial” surgiu depois de Vasco Palmeirim ter brincado com o radialista Pedro Ribeiro a dizer que este tinha ganho eleições em Al­meirim e Cartaxo.

Dia 13, vários moradores junto ao Circuito de Manutenção sentiram, ao final da tarde e início da noite, uma forte irritação nas vias respiratórias. Uma fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) disse ao nosso jornal que a origem poderia estar na fumigação de plantas num terreno agrícola junto daquela zona urbana.

Também no dia 13, soube-se que Fernando Ferreira, de 36 anos, tinha esclerose múltipla, perdendo a mobilidade até que ficou dependente de uma cadeira de rodas. Fernando foi forçado a despedir-se da empresa onde trabalhava, aceita doações através do IBAN: PT50 0007 0000 0002 9421 4592 3 e reuniu muitas tampinhas com a ajuda de todos.

O Jornal O Almeirinense festejou no dia 25 de outubro 62 anos de idade com uma cerimónia em que se anunciaram duas grandes iniciativas: realização de uma gala em 2018 e a plantação de 62 árvores na Herdade dos Gagos. A edição quinzenal de O Almeirinense foi fundada pelo Padre Oliveiros de Jesus Reis, tendo sido ao longo dos anos a principal voz e rosto dos almeirinenses.

Durante a 31ª edição dos 20kms de Almeirim, dia 29, a GNR deteve um homem acusado dos crimes de resistência, desobediência, coação e tentativa de agressão aos militares. O homem de 32 anos queria entrar com uma viatura no percurso enquanto o trânsito estava cortado.

Após a tragédia de Pedrógão Grande, Lia Rodrigues, uma jovem almeirinense, mas natural de Oliveira do Hospital, promoveu uma recolha de bens para doar às vítimas dos incêndios da sua terra. A notícia foi dada dia 30 e foi através da rede social Facebook que Lia partilhou esta onda de solidariedade, a que cada vez mais pessoas foram aderindo. Percorreu várias aldeias e ajudou muitas pessoas, deparou-se com fome, animais mortos, desespero e tristeza.

No dia 29 de outubro, Inês Henriques participou na 31.ª Edição da prova 20Kms de Almeirim. A portuguesa Inês Henriques conquistou em agosto a medalha de ouro nos 50 quilómetros marcha dos Mundiais de atletismo, juntando ao troféu o novo recorde do mundo, que já lhe pertencia.

Pedro Ribeiro, presidente da Câmara Municipal de Almeirim, foi reeleito presidente do Conselho Intermunicipal da CIMLT -Comunidade Intermunicipal da Lezíria do Tejo, no dia 30 de outubro.

Novembro: Guitarra animou cidade

Paulo Teixeira e as suas patudas, a equipa Golden Heart, ao fim de dois anos e dez meses numa longa caminhada pela Europa passaram por Almeirim. Com 45 anos, o ex-maratonista percorreu milhares de quilómetros sempre a puxar um atrelado, indo de Lisboa até Rovaniemi, a icónica aldeia do Pai Natal, na Finlândia.

O Festival Guitarra D’Alma 2017 teve um novo formato: passou a ter lugar em três fins de semana, de 10 a 25 de novembro. Este ano foi a quarta edição do festival. O primeiro dia do festival começou com a apresentação do livro “ao sabor da boca” de Custódio Castelo, o mentor do certame. Em entrevista a O Almeirinense, o artista explicou como nasceu a ideia de publicar o livro e o presente e o futuro do Festival. O músico falou ainda de como a música portuguesa foi evoluindo lá fora.

Salvador Martinha apresentou o seu espetáculo intitulado “Tipo Anti-Herói”, no dia 14, no Cine Teatro de Almeirim. O espetáculo de Stand-Up Comedy teve como temas principais “Racing Debates” e “Na Ponta da Língua”. Foi um espetáculo com muita animação, enchendo assim o Cine Teatro.

No dia 16, um homem de 45 anos morreu na sequência de um acidente junto ao Supermercado Pingo Doce. A vítima conduzia uma moto e o acidente deu-se devido a uma ultrapassagem mal calculada. O trânsito no sentido Almeirim – Raposa esteve cortado durante cerca de uma hora.

A GNR de Almeirim realizou no dia 24 de novembro, uma operação num bar em Almeirim onde estavam menores de 18 anos e consumir bebidas alcoólicas. No local, estava a decorrer uma festa organizada por alunos da Escola Secundária de Almeirim. O bar terá mesmo sido fechado perto da uma hora da madrugada e identificados vários jovens.

Foi notícia, dia 7, que dois homens assaltantes, ambos de 27 anos, foram avistados pela GNR sendo um detido e o outro identificado. A detenção ocorreu durante uma ação de patrulhamento na cidade de Almeirim, quando os militares avistaram dois indivíduos com um comportamento suspeito a transportar na via pública uma bicicleta, uma motosserra, uma roçadora e uma faca de remate. Depois de algumas diligências, foi apurado que o material era proveniente de dois furtos em residências em Almeirim e Marinhais. Parte dos bens foram entregues ao legítimo proprietário e o restante ao Tribunal Judicial de Almeirim.

Um choque entre quatro viaturas provocou um ferido grave e um ligeiro durante a tarde do dia 23 de novembro, na Ponte Salgueiro Maia, no sentido Almeirim – Santarém. O acidente provocou o corte do trânsito no IC 10 durante mais de uma hora, sendo retomado nas horas seguintes de forma condicionada. O choque entre as viaturas deveu-se ao mau tempo que se fazia sentir àquela hora. Os feridos foram transportados para o Hospital Distrital de Santarém pelos bombeiros.

O concelho de Almeirim passou à situação de seca extrema no final do mês de outubro, e todo o território de Portugal continental encontrou-se neste mês em situação de seca severa (24.8 %) ou extrema (75.2 %), conforme avançado no Relatório do Grupo de Trabalho de assessoria técnica à Comissão Permanente de Prevenção, Monitorização e Acompanhamento dos Efeitos da Seca e pelo IPMA. A seca causou graves consequências na pecuária, na agricultura e nos recursos hídricos. No Tejo, pescadores estimam que a pesca foi afetada em mais de 70% pela poluição e seca, precipitando a escassez da enguia e do linguado.

Na edição de 15 de novembro, soube-se que a água que chega a casa de 150 mil consumidores nos sete concelhos que integram a Águas do Ribatejo é segura e de qualidade e recebeu o Selo de Qualidade Exemplar de Água para Consumo Humano. Esta distinção, na vertente água, inseriu-se na iniciativa da Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos (ERSAR) em parceria com o Jornal Água&Ambiente.

Dezembro: Aniversários marcantes

No final do ano foi hasteada a Bandeira Verde Eco-escolas na entrada principal da Escola de Ensino Básico 2,3 Febo Moniz, após receber o Galardão Eco-escolas, referente ao ano letivo 2016/2017. A cerimónia contou com a presença do Presidente da Câmara Municipal de Almeirim, a Direção do Agrupamento de Almeirim, professores, alunos e ainda a Associação de Pais de Almeirim.

Isto no mesmo mês em que as “Universidades Seniores Portuguesas”, representadas pela RUTIS, foram um dos oito projetos contemplados nos Prémios Europeus de Inovação em Políticas Públicas (Innovation In Politics Awards), na categoria Comunidade entre cerca de 600 candidaturas de toda a Europa, tendo sido a única proposta portuguesa comtemplada.

A Associação 20 kms de Almeirim sagrou-se vice-campeã nacional de ténis, ultrapassando assim uma barreira quebrada na história da Secção com a equipa de veteranos +35 a alcançar a 1ª divisão nacional e a conquistar o 2º lugar no Campeonato Nacional de Equipas. Para 2018, a cidade de Almeirim está na primeira divisão. Esta notícia marcou o ano desportivo.

Luís Cardoso, filho do empresário Armando Cardoso, assassinou a mulher a tiro e suicidou-se de seguida numa empresa de transportes em Salvaterra de Magos. O homem chegou a estar muito próximo da equipa de futebol do U. Almeirim no início do ano 2000, quando a empresa patrocinava o clube unionista.

A marcar o final de ano, ainda a passagem do Grupo “Gentes de Almeirim” para membro efetivo da Federação Folclore Português. O anúncio foi feito na noite de “Cantares ao Menino”, realizado no dia 9 de dezembro na Igreja de Almeirim. Este é o reconhecimento pelo seu trabalho na divulgação do concelho e da região.

Uma jovem de 33 anos de Fazendas de Almeirim morreu no dia 5 dezembro, no Hospital Distrital de Santarém depois de lutar pela vida nos últimos meses. O funeral esteve marcado para esta quinta-feira, mas por ordem do Tribunal vai ser feita autópsia e o funeral foi adiado. Ao que o nosso jornal apurou, a mulher ficou em estado crítico depois de problemas quando iria ser submetida a um Angio-TC Coronária.

A família terá solicitado ao tribunal o apuramento de responsabilidades e como após a morte não foi feita a autópsia, as autoridades ordenaram que fosse feita agora, depois de já se ter iniciado o velório.

Também em dezembro, o diretor de Segurança Social do Centro Distrital de Santarém, Tiago Leite, cessou a comissão de serviço devido à necessidade de “imprimir uma nova orientação à gestão dos serviços”, informou o Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social.

O ano fechou ainda com o aniversário de Leonilde Flausino, utente do Lar de S. José de Almeirim, que comemorou 100 anos de idade, e no dia 7 de dezembro festejaram-se os 200 anos da Adega do Casal Branco com a presença do Duque de Bragança, D. Duarte Pio, descendente e representante dos Reis de Portugal.