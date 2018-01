Javalis provocam acidentes na Estrada Nacional 118

Dois javalis de grande porte provocaram danos materiais avultados em duas viaturas na noite desta quarta-feira, 17 de janeiro, na estrada nacional 118, perto da Quinta da Alorna, em Almeirim.

Os dois animais que estariam a atravessar a via de circulação foram atropelados no mesmo local, mas em horas diferentes. Nas duas situações há apenas a registar os avultados danos materiais nas viaturas que atingiram os animais.

Os serviços camarários procederam à recolha dos javalis. A Brigada de Trânsito e a GNR tomaram conta das ocorrências.

Este tipo de acidentes com animais selvagens, que em grande parte acaba apenas em danos materiais, pode ser uma verdadeira dor de cabeça para os condutores. No caso de possuir um seguro contra todos os riscos a situação torna-se mais fácil mas se assim não acontecer a única foram de os lesados serem ressarcidos é através do Fundo de Garantia Automóvel.

No caso de se tratar de um animal doméstico, o Código da Estrada prevê uma multa para os donos, que são responsáveis por garantir que os seus animais não constituem perigo para a circulação rodoviária. A coima pode variar entre os 30 e os 150 euros, fora o arranjo do carro danificado.