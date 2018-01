Este novo ano começou com grandes alterações nas minhas rotinas…

Faz parte das nossas expressões, “Ano novo, vida nova…”

Nesta passagem de ano, renovamos energias, para por em prática as resoluções de ano novo.

Para a minha família, este novo ano, iniciou com o desemprego da minha esposa, e com a surpreendente entrega antecipada, da cadeira de rodas, tão importante para a minha saúde.

Uma combinação de felicidade e preocupação pelos tempos que veem…

Durante estas primeiras semanas, estive a adaptar-me a esta nova realidade, tive de aprender a lidar com esta cadeira, tudo altera, a cadeira é muito diferente das normais…

Esta cadeira, prescrita e testada no Centro de Reabilitação de Alcoitão, proporciona muitos benefícios, na saúde, como nas atividades de vida diária.

Esta ajuda técnica, dispõe de uma enorme capacidade de adaptação e regulação de todos os pontos do corpo, tendo em conta que passo muitas horas na cadeira, pelo menos 12 horas por dia, quando não é mais, estas funções elétricas especificadas, permitem aliviar zonas de pressão, minimizando as dores, ponto critico nas cadeiras que usava anteriormente, o que me ajudou a reduzir significativamente a medicação.

Revelou-se uma mais-valia para o meu bem-estar, assim como a promoção de autonomia, e uma melhoria na qualidade de vida. Possui um conjunto de acessórios que têm como principal função manter e promover o adequado alinhamento postural, no âmbito da prevenção do desenvolvimento de lesões de esforço e desalinhamentos ósseos e uma maior segurança na contenção de espasmos.

Nas cadeiras comuns não tinha contenção de pernas e tronco, ao qual adquiri problemas posturais e quando tinha um espasmo, o normal era ficar pendurado na cadeira ou cair para o chão.

A grande mais-valia é a possibilidade de eu fazer a verticalização autonomamente, colocar-me de pé, que já não o fazia desde o internamento, onde com a ajuda de 3 técnicos me colocavam num dispositivo onde permanecia todos os dias entre 30 a 60 minutos.

Estar de pé é fundamental, posição normal do corpo humano, e promove o funcionamento do sistema gastrointestinal e prevenção de osteoporose, com a carga nos membros inferiores, previne o risco de infeções urinárias e total alívio de pressões isquiotibiais. Promove o sistema circulatório, fortalecimento cardíaco e respiratório, pontos críticos diagnosticados em Alcoitão.

Mas, nem tudo são “Rosas”, com esta cadeira agrava muito mais um ponto importante “acessibilidades”…