HC “Os Tigres” não passa no terreno do AE Física

O HC “Os Tigres” foi derrota por 5-2 pelo AE Física na deslocação a Torres Vedras, este sábado, 13 de janeiro. A derrota na 9 ª jornada levou a equipa de Paulo Beirante desceu ao sexto lugar da tabela do campeonato nacional da 2ª divisão zona sul.

Os almeirinenses foram a perder por 3-0 para o intervalo, mas após o descanso, Jorge Almeida reduziu para 3-1 através de livre direto e Anderson Luís, também através da marcação de livre direto, reduziu para 4-2.

O HC “Os Tigres” segue com 16 pontos no campeonato e recebe no próximo dia 20 de janeiro, o AJ Salesiana.