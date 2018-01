Rui Rio ganha diretas no PSD

As urnas para a eleição do novo líder do PSD fecharam pelas 20h e já há resultados em Almeirim. Rui Rui obteve a maioria dos votos no concelho conseguindo 77% dos votos, enquanto Santana Lopes 23%.

Em Almeirim não foram elaboradas listas para o congresso do PSD.

O candidato à liderança do PSD Pedro Santana Lopes apelou a uma grande participação dos militantes nas eleições internas e afirmou que o seu desejo é ganhar as próximas legislativas, se possível com maioria absoluta. Quero acima de tudo apelar aos militantes do PPD/PSD para que participem em massa nestas eleições, faça sol ou faça chuva, e deem ao país uma grande prova de força e um grande sinal de vitalidade”, afirmou.

O candidato à liderança do PSD Rui Rio afirmou hoje que as eleições internas no partido não se tratam de uma questão “de vida ou de morte”, mostrando-se “confiante” na vitória. Ganhar não é uma questão “de vida ou de morte, um ganha, outro perde, o PSD continua, a vida continua”, disse, acrescentando que certo é que, após estas eleições, o PSD “está em condições de se relançar de uma forma muito melhor da que estava há dois ou três meses”. Falando aos jornalistas na sede da distrital do PSD/Porto, onde votou cerca das 16:35, Rio sustentou que esta disputa à liderança do partido com Pedro Santana Lopes “ajudou a revitalizar o partido” e “isso é importante”.

