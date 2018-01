Os militantes do PSD de Almeirim podem escolher o novo líder e os delegados para 37.º Congresso Nacional no próximo sábado, dia 13, entre as 14h e as 20h.

A votação decorre na Rua Dr. Guilherme Nunes Godinho n.º 281 em Fazendas de Almeirim.

Os candidatos à liderança do PSD são Rui Rio e Pedro Santana Lopes,.