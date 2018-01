Atleta de trail morre de ataque cardíaco

Maria Antonieta Sá, antiga atleta da seção de montanhismo dos 20 kms, morreu esta quarta-feira, dia 10 janeiro, de ataque cardíaco quando viaja para Lisboa, onde trabalhava.

Maria Antonieta Sá, com 50 anos, residia na freguesia de Benfica do Ribatejo e deixa dois filhos, com 18 e 24 anos.