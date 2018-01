Fazendense cede primeira derrota. União de Almeirim soma quinto empate

A 12ª jornada do campeonato distrital da 1ª divisão de Santarém ficou marcada pela negativa para as equipas do concelho de Almeirim. A Associação Desportiva Fazendense foi goleada em Tomar e o União de Almeirim empatou em casa frente ao Atlético Ouriense.

A derrota pesada por 5-0 do Fazendense levou a equipa a descer à quarta posição na tabela classificativa com 21 pontos somados, sendo ultrapassada pelo União de Tomar que agora ocupa a segunda posição, com o 24 pontos.

O União de Almeirim não foi além do empate a zero com a equipa do Atlético Ouriense. A equipa de Almeirim soma 20 pontos e ocupa a quinta posição do campeonato.

No campeonato distrital da 2ª divisão, o Benfica do Ribatejo somou a terceira vitória frente ao Forense por 4-3. Rui Minhoto bisou na partida e os restantes golos foram apontados por Gustavo e Lourenço.