Depois do Crematório, CMA avança com projeto para sede do ténis e petanca

A Câmara Municipal de Almeirim vai gastar 16297,50 euros com o projeto para as sedes da secção de ténis e petanca da Associação 20 kms de Almeirim. A ideia é construir este novo equipamento no espaço que existe entre os campos de ténis e os campos de petanca.

Esta medida surge, mesmo que na petanca possa estar criado um vazio diretivo com a saída de Alvaro Ribeiro, responsável pela seção.

Depois do projeto para as sedes das duas seção, a autarquia já tinha anunciado no facebook do Presidente da autarquia que já tem as imagens do novo crematório e “se tudo decorrer como pretendemos em março temos o projeto final e em abril lançamos o concurso para a obra”.