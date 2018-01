Chuva leva Presépio vivo a mudar

A Academia Class 20 convida a comunidade a participar no Presépio Vivo que se realiza esta sexta-feira, dia 5 de janeiro, pelas 17h59, com mudança para o Mercado Municipal. As más condições climatéricas levaram a esta mudança.

Trata-se de mais uma edição da recriação do nascimento de Jesus, enriquecida por momentos musicais entre outros cenários, terminando aí com um jantar solidário.

A encenação, as personagens e figurantes fazem parte de várias organizações públicas e privadas e os figurantes resultarão dos convites ao concelho de Almeirim e concelhos vizinhos, mais que os vizinhos, desejaríamos que todos os almeirinenses, especialmente as crianças, fizessem parte desta atividade.

A organização conta com as entidades já confirmadas em anos anteriores, o ATL CLASS 20 e o ATL Os Conquistadores, a MOV Almeirim, o Agrupamento de Escolas de Almeirim, a Câmara Municipal, a Junta de Freguesia

Por fim, será servido um jantar convívio. O objetivo destas parcerias têm como finalidade colocar este evento no mapa, tendo em conta a posição estratégica de Almeirim, aliando o envolvimento de toda a comunidade e, quem sabe, de alguns forasteiros.