Mãe e aluno envolvem-se em briga no refeitório de escola em Almeirim

Uma mãe envolveu-se numa briga com aluno em pleno refeitório da Febo Moniz de Almeirim, esta quinta-feira, dia 4 dezembro.

O Almeirinense apurou que mãe terá ido à escola porque o filho tinha sido agredido por outro há dias, foi à escola dizendo que ia à secretaria mas dirigiu-se ao refeitório, e confrontar o alegado agressor do filho. Ao que apuramos a situação descontrolou-se e registaram-se agressões entre os dois. Terão existido cadeiras pelo ar e comida também.

No local esteve a Escola Segura da GNR do Destacamento de Santarém.



O Diretor do Agrupamento, José Carreira, disse ao nosso jornal que “foi uma situação anormal que foi resolvida na hora. Foi chamada a Escola Segura que tomou conta da ocorrência. Foi uma mãe de um aluno com um problema de saúde, que desesperada entrou para ir à secretaria e se desviou para falar com um aluno que bateu no filho. O encontro deu-se no refeitório, a coisa descontrolou-se e alunos saíram sem comer”.

Vários alunos não comeram porque não voltaram ao refeitório e por isso não comeram nova refeição. A maioria preferiu ficar na zona da secretaria onde estavam os intervenientes.



