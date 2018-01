Quinteto de Damas de São Carlos protagoniza concerto de Ano Novo em Almeirim

O Cine Teatro de Almeirim recebe no Dia de Reis, 6 de janeiro, pelas 21h, um concerto de Ano Novo protagonizado pelo Quinteto de Damas de São Carlos. Esta orquestra de câmara formada unicamente por senhoras é constituída por dois violinos, uma viola, um violoncelo e um contra-baixo.

Veliyana Hristova, Ewa Michalska, Etelka Dudas, Diana Savova e Anita Hinkova são as interpretes deste concerto. Este espetáculo de Ano Novo é gratuito embora as entradas estejam sujeitas a bilheteira. Os bilhetes podem ser levantados no Posto de Turismo ou no Cine Teatro no dia do espetáculo.