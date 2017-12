Kpalum Dance Yaya marca presença no FIFCA 2018

“Kpalum Dance Yaya” dos Camarões vão estar o FIFCA 2018, anunciou a organização do Festival. Este anuncio surge depois assegurado o grupo Amankay da Escola de Treinamento de Dança do Município de Mosquera da Colombia, Compañía Folklórica OCHPANTL do México, Dance School “Estreia” Sofia da Bulgária, Associação Cultural Maria Bonita do Brasil e “Haka Club” da Roménia.

É um evento Cultural de manifestações Artististicas, realizado pela Associação FIFCA, apoiados na concepção por um número grandioso de voluntários e amigos que compõem o Secretariado do FIFCA, que no Outono de 2007,tiveram a coragem necessária para avançar com a organização de um evento de grande dimensão cultural e artístico para o Concelho.

Já em setembro, o Grupo FIFCA Portugal tinha estado em representação da Cultura do Concelho de Almeirim participou na Grécia representando Portugal no International Folk and Modern Dance Festival “Hanioti” com a presença de várias delegações internacionais, em demonstrações de trajes, canto e dança.