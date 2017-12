Tony Carreira em Almeirim

Tony Carreira esteve a jantar em Almeirim no passado dia 23 de dezembro depois de ter atuado na “Pampilhosa Inspira Natal e Solidariedade”, que decorreu no concelho de Pampilhosa da Serra. Ao que O Almeirinense apurou, Tony Carreira jantou no Resutaurante O Toucinho.

Tony Carreira é natural da Pampilhosa da Serra e é um cantor de música romântica portuguesa, muito popular entre as comunidades portuguesas de emigrantes em França e também em Portugal.

Em 2016, Tony Carreira foi condecorado pelo governo francês com a medalha de Cavaleiro da Ordem das Artes e das Letras.