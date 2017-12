Confraria Sugere: Bolos Podres do Natal

A convite do Jornal O Almeirinense, a Confraria Gastronómica de Almeirim com uma crónica quinzenal por na mesa a simplicidade que tinham as coisas de antigamente, oferecer-vos alguns pratos, que eram possíveis em tempos difíceis, no intuito de recordar o nosso património e a memória do passado.

Pratos regionais, pratos para aquecer a alma

Bolos Podres do Natal

Ingredientes:

Farinha de trigo 750g

Açúcar 250g

Azeite 3,5dl

Água 2dl

Canela 5g

Erva-doce 5g

Amêndoas

Modo de preparação:

Num tacho levam-se ao lume todos os ingredientes com excepção da farinha, do açúcar e das amêndoas, deixa-se levantar fervura. Tem-se a farinha peneirada com o açúcar num alguidar e escalda-se com a mistura anterior a ferver.

Amassa-se tudo muito bem e tende-se a massa em pequenos bolos de forma cónica, no cimo dos quais se coloca uma amêndoa. Colocam-se os bolos num tabuleiro e levam-se a cozer em forno quente.

Deixam-se arrefecer um pouco e depois passam-se por açúcar.

Variante: A porção de farinha de trigo pode ser substituída por metade de farinha de trigo e metade de farinha de milho, pode também juntar um pouco de cravinho.