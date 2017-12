Equipa de Veteranos do TenisAlmeirim juntou-se para festejar ano de conquistas

A equipa de veteranos +35 da Secção de Ténis da Associação 20kms de Almeirim reuniu-se na passada sexta-Feira, 15 de dezembro num restaurante almeirinense para festejar as conquistas do ano de 2017, onde se sagrou vice-campeã nacional por equipas.

A equipa almeirinense conquistou o 2º lugar no Campeonato Nacional por Equipas, em Coimbra, tendo com este resultado assegurado a subida à 1ª divisão nacional, pela primeira vez na história do clube.

A par dessa conquista coletiva, os tenistas da Associação 20kms de Almeirim, Gonçalo Andrade e Carlos Nunes, sagraram-se ainda vice-campeões nacionais de veteranos +45, sendo também o primeiro título “individual” conquistado pelo clube.

Num ano recheado de sucessos, juntaram-se assim, José Rodrigues, Carlos Nunes, Rui Santos, Gonçalo Andrade, Paulo Afonso e respetivas famílias, numa equipa ainda constituída por Gonçalo Pestana e Marco Pinto, que por questão de agenda não conseguiram estar presentes.

No convívio de final de ano esteve ainda presente o vice-presidente da secção, Miguel Dias.

Em 2018, a equipa de veteranos +35 do Ténis Almeirim vai disputar o Campeonato Nacional da 1ª divisão, sendo o clube mais recente neste escalão a marcar presença na divisão de topo.