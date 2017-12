No seguimento do processo eleitoral realizado nas Assembleias Municipais dos Municípios integrantes da CIMLT, tomaram posse ontem, dia 18 de dezembro, os membros eleitos da Assembleia Intermunicipal da Comunidade Intermunicipal da Lezíria do Tejo.

Da composição da Assembleia Intermunicipal para o mandato 2017-2021 destaque para a inclusão de José Marouço, Gustavo Gaudêncio da Costa, Carlos Mota e Coutinho Lopes.

Recorde-se que Pedro Ribeiro foi reeleito para Presidente da Comunidade.